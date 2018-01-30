В конгрессе усомнились, что ФБР превысило полномочия при слежке за Пейджем

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за публикацию документа, который содержит сведения о превышении ФБР и минюстом страны своих полномочий во время слежки за экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем.

О результатах голосования журналистам сообщил член комитета демократ Адам Шифф, который был решительно против публикации документа.

Как сообщают СМИ, речь идет о секретной записке, составленной республиканцами в комитете по разведке на основании секретных материалов, полученных в ФБР и министерстве юстиции. По словам конгрессменов, знакомых с содержанием документа, ФБР не предоставило затребованную конгрессменами информацию в отношении Пейджа.

Как сообщила в понедельник New York Times со ссылкой на документы конгресса, в меморандуме отмечается, что первый заместитель генпрокурора (главы министерства юстиции) Род Розенстайн подозревал Пейджа в том, что тот был "русским агентом". Республиканцы заявляют, что ФБР и минюст не предъявили суду никаких убедительных доказательств своих подозрений, а вместо этого опирались на скандальное и неподтвержденное досье фирмы Fusion GPS на Трампа и его приближенных.

Первоначально за Пейджем следили еще до выборов, но уже при администрации Трампа Розенстайн продлил срок наблюдения. Демократы доводы республиканцев отвергают, уточняет газета.

Обнародование документа теперь требует одобрения Белого дома.