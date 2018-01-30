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В конгрессе прошел секретный брифинг по санкциям против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6511)
05:2030.01.2018
(обновлено: 07:28 30.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание конгресса США. Архивное фотоЗдание конгресса США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. В Конгрессе США прошел секретный брифинг, посвященный введению новых санкций против России, его провели представители Госдепартамента и администрации президента. Об этом говорится в заявлении члена сенатского комитета по иностранным делам демократа Бена Кардина, которое он разместил на своей странице в Сети.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid
Госдеп: закон по санкциям против России станет сдерживающим фактором

"Закон о санкциях в отношении России содержит положение, которое предусматривает санкции в отношении тех, кто проводит значительные операции с российским сектором обороны и разведки", — говорится в заявлении. "Сегодня администрация провела секретный брифинг по американским дипломатическим усилиям, предпринимаемым на данный момент", — заявил он.

Потерянные миллиарды

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Depositphotos / teamtime
США начнут вводить санкции за сделки с российским оборонным сектором‍
Как заявила в связи с передачей данных в конгресс представитель госдепартамента Хезер Науэрт, санкции США уже привели к миллиардным потерям для российской оборонной сферы.

"Сегодня мы проинформировали конгресс о том, что это (санкционное — ред.) законодательство и его реализация приостановили (военные — ред.) продажи РФ. С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности", — заявила РИА Новости официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР был подписан президентом Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Согласно закону, в течение полугода администрация должна была предоставить конгрессу ряд докладов о потенциальных санкциях против РФ.

Как заявил представитель госдепартамента, "с учетом длительного времени, связанного с крупными военными сделками, результаты этих усилий только начиняют быть осязаемыми", — сказал представитель госдепа. Дипломат добавил, что "с этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных структур или лиц не будут необходимы, поскольку законодательство само по себе является сдерживающим фактором".

США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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США начинают вводить санкции против России в рамках нового закона
Отмечая эффективность введенных ранее санкций, в госдепе не стали рассказывать, готовятся ли новые карательные меры против России.

"Как вы знаете, мы не сообщаем заранее о действиях по санкциям. Когда и если у нас будут санкции, о которых мы захотим объявить, мы так и сделаем. Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором", — сказали в дипведомстве.

Госдеп продолжает работу с соответствующими комитетами конгресса США, брифинги продолжаются. "Я не буду сообщать детали этих закрытых брифингов", — сказал представитель ведомства.

Санкции против России за ее пределами

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid
Госдеп проинформировал конгресс об имплементации антироссийских санкций
Как сообщил представитель ведомства, будущие санкции могут затронуть компании вне РФ, которые ведут бизнес с оборонной сферой России и разведкой РФ. В ведомстве отметили, что уже даже предупредили о возможности введения санкций против правительств и компаний стран, которые ведут торговые операции с Россией.

"Иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены, как публично, так и в частном порядке, в том числе в соответствующих случаях высокопоставленными представителями Госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, о том, что существенные сделки с включенными в (санкционный) перечень российскими субъектами приведут к санкциям", — заявил представитель ведомства.

"Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации", — отметили в ведомстве.

Примечательно, что осенью прошлого года США уже предполагали введение санкций против стран-партнёров России в оборонной сфере, между тем, впервые они сообщили об этом официально. Как сообщил РИА Новости представитель госдепа США, закон по антироссийским санкциям "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России.

В госдепе отметили, что санкции начнут применяться с 29 января к тем иностранным компаниям и предприятиям частного сектора, которые осуществляют "значительные сделки" с российскими компаниями, находящимися под санкциями.

Пока вы нас не удовлетворите

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Публикация "кремлевского доклада" ничего не означает, заявил Песков
В Госдепартамент в очередной раз заявили, что санкции будут оставаться в силе, пока Россия не прекратит "провокационные и дестабилизирующие" действия.

"Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не удовлетворит (требования — ред.) конгресса и администрации в отношении тех действий, которые и привели к введению санкций", — заявили в госдепе.

В госдепе вновь подчеркнули, что правительство США применяет антироссийские санкции, чтобы "оказать давление на Россию для решения наших озабоченностей, связанных с ее агрессией в Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушениями прав человека".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
100 боевых за Россию-Матушку!
Это прямое объявление войны, а на войне как на войне, тут либо ты либо тебя!!!! Отказаться от договора по РСМД, предупредить, что обломаем руки, если строительство баз в Румынии и Польше будут продолжаться, открыто потребовать от Кубы взамен списания долга установки стратегических ракет шахтного базирования!!!!!!! Всё!!!!! Хватит миловаться и вести диалог, пора требовать и ставить ультиматум, а тем у кого зарубежные счета в пиндосне и детки там учатся, вскрыть себе вены или уматывать к чёртовой матери из страны!!!!!!
06:07
30.01.2018
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kam20061
Американцы крайне предсказуемы со своей маниакальной страстью командовать миром. Если аналитики правы и через 10-15 лет полмира будет пользоваться криптовалютами вместо доллара, американцев ждут очень невеселые времена.
06:03
30.01.2018
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