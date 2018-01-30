США хотят ввести санкции против стран, сотрудничающих с Россией

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. США предупредили правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения против них американских санкций, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.

"Иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены, как публично, так и в частном порядке, в том числе в соответствующих случаях высокопоставленными представителями Госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, о том, что существенные сделки с включенными в (санкционный) перечень российскими субъектами приведут к санкциям", — заявил представитель ведомства.

Он отметил, что правительство США применяет антироссийские санкции, чтобы "оказать давление на Россию для решения наших озабоченностей, связанных с ее агрессией в Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушениями прав человека".