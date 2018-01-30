США начнут вводить санкции за сделки с российским оборонным сектором‍

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Новые санкции США против РФ, если они будут введены, могут затронуть компании вне РФ за бизнес с оборонным сектором и разведкой России, заявил представитель госдепартамента.

"Как вы знаете, мы не сообщаем заранее о действиях по санкциям. Когда и если у нас будут санкции, о которых мы захотим объявить, мы так и сделаем. Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором", — сообщил представитель госдепартамента РИА Новости.

Он добавил, что госдеп продолжает работу с соответствующими комитетами конгресса США, брифинги продолжаются. "Я не буду сообщать детали этих закрытых брифингов", — сказал он.

Закон "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) был в США в июле 2017 года. Согласно закону, в течение полугода администрация должна была предоставить конгрессу ряд докладов о потенциальных санкциях против РФ.