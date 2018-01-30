В Госдепе назвали условие отмены программы антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Программа санкций США будет продолжаться, пока Россия не прекратит "провокационные и дестабилизирующие" действия, сообщили РИА Новости в госдепартаменте США во вторник.

"Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не удовлетворит (требования — ред.) конгресса и администрации в отношении тех действий, которые и привели к введению санкций", — заявили в госдепе.

"Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации", — отметили в ведомстве.