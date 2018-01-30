Госдеп: некоторые страны из-за санкций отказались от покупки оружия у РФ

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник проинформировал конгресс о результатах действия антироссийских санкций, в результате которых, по данным ведомства, некоторые страны отказались от закупок оружия в РФ на миллиарды долларов.

"Сегодня мы проинформировали конгресс о том, что это (санкционное — ред.) законодательство и его реализация приостановили (военные — ред.) продажи РФ. С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности", — заявила РИА Новости официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.