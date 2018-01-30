МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Книга обвинившего в плагиате Александра Пушкина и Михаила Булгакова украинского писателя Юрия Винничука "Тайны львовского кофе" оказалась почти дословным переводом русскоязычного издания "Все о кофе" Михаила Пучерова, написанной в 1988 году. На это обратил внимание львовский портал "Варианты".

Накануне Винничук назвал роман "Мастер и Маргарита" вторичным и скопированным у разных авторов, в том числе у Марка Твена и Густава Майринка. Произведения Пушкина, по мнению Винничука, является "перепевами" с иностранного языка.

Издание "Варианты" приводит несколько десятков примеров плагиата в книге Винничука "Тайны львовского кофе". Так, Винничук дословно переписывает не менее 12 рецептов напитков, а также инструкции по приготовления кофейной эссенции и сиропа.

При этом, как отмечается в статье, автор совершает ошибки при переводе с русского на украинский, а также использует устаревшие географические названия.