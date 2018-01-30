Белый дом пообещал опубликовать "кремлевский доклад" в ближайшие часы

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Вашингтоне подтвердили, что "кремлевский доклад" будет опубликован в ближайшие часы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы действительно ожидаем доклад сегодня", — сказала она, выступая на брифинге для прессы. За конкретикой Сандерс порекомендовала обратиться в министерство финансов, определяющее американскую санкционную политику.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа представит конгрессу так называемый "кремлевский доклад" — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что публикация "кремлевского доклада" не является очередной санкционной волной.

"Сама публикация списка, она ничего не означает", — отметил он, отвечая на вопрос о возможном создании зеркального перечня российской стороной.

В Москве считают публикацию так называемого ""кремлевского доклада" прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России, добавил Песков.