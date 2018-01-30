США призвали сепаратистов в Адене и власти Йемена сократить насилие

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости, Екатерина Соболь. Госдеп озабочен сообщениями о кровопролитии в йеменском Адене и призывает все стороны к политическому решению и сокращению насилия, говорится в заявлении ведомства.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о смертельных столкновениях в Адене. Мы обращаемся ко всем сторонам с просьбой воздержаться от эскалации и дальнейшего кровопролития. Мы также призываем к диалогу все стороны в Адене с целью достижения политического решения. Йеменцы уже сталкиваются с острым гуманитарным кризисом. Очередной виток насилия в Йемене только увеличит их страдания. Политический диалог представляет единственный способ достижения более стабильного, объединенного, и процветающего Йемена", — говорится в сообщении ведомства.

Премьер-министр Йемена Ахмед бен Дагр заявил ранее на странице Facebook о попытке переворота сепаратистов в Адене, перерастающей в полномасштабное военное противостояние, и призвал немедленно прекратить бои.

Источники ранее сообщили РИА Новости, что сепаратисты, выступающие за отделение Южного Йемена, захватили в Адене ряд государственных учреждений, включая штаб правительства. Аден является временной столицей Йемена, так как Сана захвачена шиитскими повстанцами-хуситами, с которыми власти воюют с 2014 года.