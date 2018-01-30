ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Конгресс США получил от Белого дома информацию о потенциальных санкциях против России, об этом говорится в заявлении сенатора Бена Кардина, которое цитирует агентство Блумберг.

"Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены", — сказал Кардин, комментируя возможность сделок с оборонными компаниями и разведслужбами России.

Сенатор не уточнил, о чем идет речь, однако, очевидно, он имел в виду "кремлевский доклад" — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

Ранее конгресс принял закон "О противостоянии противникам США через санкции", который требует от администрации отчитываться о различных аспектах санкционной политики. В частности, до 29 января администрация должна была представить конгрессу "кремлевский доклад" о близких к российским властям бизнесменах, против которых в теории могут быть введены санкции. Публично этот документ обнародован не был. Кроме того, США ранее опубликовали список российских оборонных компаний и учреждений, которые в теории могут подпасть под секторальные санкции в соответствии с законом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что публикация "кремлевского доклада" "ничего не означает". При этом он отметил, что в Москве считают этот документ прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.