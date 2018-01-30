"Кремлевский доклад". Зачем Вашингтон угрожает России

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин. Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" — список лиц, имеющих отношение к высшему руководству России. В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Публикация этого документа — недвусмысленный сигнал Вашингтона: "прекратите любое сотрудничество с Кремлем". С таким жестким требованием власти Соединенных Штатов обратились не только к российским политическим и бизнес-элитам, но и потенциально к предпринимателям из ЕС, которые в последнее время проявляют "неуместные" колебания в вопросе давления на Москву.

Кто вошел в список

В перечень внесли руководство правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, всех федеральных министров, а также представителей Администрации президента, среди которых — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, в нем оказались спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также руководители ряда государственных компаний: РЖД, "Аэрофлота", "Объединенной авиастроительной корпорации" и других.

В документе значатся директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, первый заместитель министра обороны, глава Генерального штаба Валерий Герасимов, начальник Главного разведывательного управления Игорь Коробов, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев. Еще в "кремлевский доклад" попали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный прокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев и глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Не обошли вниманием и представителей президента в органах власти. Детский омбудсмен Анна Кузнецова и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов тоже оказались в списке — как и представители главы государства в различных федеральных округах.

Документ содержит перечень так называемых олигархов — предпринимателей, чье состояние, по данным Минфина США, составляет не менее миллиарда долларов. Среди 96 бизнесменов — Елена Батурина, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Герман Греф, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Алишер Усманов, Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Михаил Прохоров.

В сообщении Минфина уточняется, что конгрессменам, кроме "кремлевского доклада", были представлены отчет о том, кто способствует развитию ракетной программы Ирана, доклад о последствиях возможного ужесточения санкций в отношении "суверенного долга и производных инструментов", доклад о расширении роли сотрудников Минфина США в зарубежных посольствах страны для противодействия финансирования терроризма, а также уведомление о расширении круга лиц, на которых распространяются ограничительные меры против КНДР. Из всех этих документов обнародован только один — "кремлевский доклад".

Мхатовская пауза

В понедельник, 29 января, сообщалось, что администрация США провела некий брифинг для конгресса по вопросу санкций против России. "Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены", — так процитировали СМИ сенатора Бена Кардина, высказавшегося по этому поводу.

Вероятно, Кардин имел в виду тот самый "кремлевский доклад", однако почему-то не сказал об этом прямо. В Вашингтоне продолжили держать мхатовскую паузу. В тот же день, 29-го числа, истекал последний срок, когда в профильные комитеты конгресса должен был поступить так называемый "кремлевский доклад" со списком высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к президенту России Владимиру Путину. А также список российских компаний с государственным участием, имеющих тесные связи с властями. Ожидалось, что в документе будет проанализировано то, какой эффект произведет наложение ограничений на российские компании и включение их в санкционные списки. В докладе также рассмотрены возможные последствия от вторичных санкций против физических и юридических лиц. Вторичные санкции подразумевают некие наказания для физических или юридических лиц из третьих стран, сотрудничающих с Россией.

Документ не секретный, но может содержать приложения с неразглашаемой информацией. В конгрессе должны были определить и порядок ознакомления с ним — опубликовать сразу или представить общественности позднее, в связи с каким-то событием. При этом представитель Госдепартамента США заявлял, что "самой угрозы санкций достаточно", поэтому нет необходимости накладывать ограничения на конкретных людей или юридические лица.

В итоге "кремлевский доклад" был опубликован лишь около полудня по вашингтонскому времени.

Жесткие рамки конгресса

Доклад был подготовлен как часть требований закона On Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), принятого летом 2017-го. Дословно название нормативного акта переводится как "Закон о мерах противодействия неприятелям Америки посредством санкций". Президент США Дональд Трамп возражал против него, но палата представителей приняла закон подавляющим большинством, что позволяло преодолеть возможное вето главы государства. Из-за этого, а также ввиду упреков в связях с Россией Трампу пришлось отступить.

Этим законом конгрессмены сузили свободу маневра в отношениях с Россией не только для президента США, но и "партнеров" в ЕС. Европейские политики разного ранга регулярно высказывались о том, что санкции можно было снять. Новый нормативный акт угрожает наказанием тем, кто начнет сотрудничать с российскими компаниями из списка. Законом CAATSA конгресс загнал и Трампа, и Брюссель в более жесткие рамки санкционной политики.

Над "кремлевским докладом" работали в Министерстве финансов США, привлекая специалистов Государственного департамента и специальных служб.

Документ представляет собой аналитическую записку о "значимых политических фигурах и олигархах". Определение "значимой иностранной политической фигуры" в американском законодательстве дано: так, это любой высокопоставленный чиновник, функционер крупной партии и топ-менеджер госкомпании и члены их семей. А вот термин "олигархи" остался без четкой дефиниции.

Новые санкции не ввели



Досье не влечет автоматического наложения санкций: конгрессмены пока что хотят узнать, каковы собственный капитал и источники дохода у представителей российской элиты и членов их семей. В американском аналитическом центре Atlantic Council, эксперты которого объясняют полезность и необходимость антироссийских санкций, говорили о 40-50 персонах. По данным СМИ, вместе с членами семей число подвергнутых ограничениям физических лиц могло достичь 300 человек. Кстати, "кремлевским докладом" эти списки назвали именно в Atlantic Council.

"Включение отдельных лиц или организаций в какую-либо часть отчета не налагает санкции на этих физических или юридических лиц. Он также не создает каких-либо других ограничений, запретов или ограничений на отношения с такими лицами", — уточняется в сообщении Минфина.

Аналитики отмечают, что критерии для внесения в список чрезвычайно многообразны. Например, физическое или юридическое лицо может быть причастным к "вмешательству в президентские выборы в США в 2016-м, военной агрессии против Грузии, Украины, включая аннексию Крыма, ответственно за бомбардировку мирных жителей в Чечне и Сирии; убийство Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова, других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов и юристов".

© AP Photo / Andrew Harnik Слушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017 © AP Photo / Andrew Harnik Слушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017

В Atlantic Council предположили, что администрация Соединенных Штатов при составлении доклада воспользуется тремя критериями: лицо было приближено к "режиму", состояние лица было получено с помощью коррупционных коммерческих операций с "режимом", лицо является подставным держателем неких активов, связанных с "режимом".

При этом аналитики попытались хоть как-то сузить рамки критериев. "Само по себе заработанное богатство не считается предосудительным. Россияне, которые шли за американской (а на самом деле — универсальной) мечтой личного обогащения через успехи в предпринимательстве, должны быть оценены по достоинству, а не наказаны", — уточнили в Atlantic Council.

Универсальная американская мечта

Бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид заявил, что цель доклада — "пригвоздить к позорному столбу" тех представителей российской элиты, которые поддерживают Владимира Путина. Также, по словам Фрида, документ должен стать сигналом о том, что "вмешательство России в наши выборы дорого обойдется" представителям элиты. Последним советуют "держаться подальше" от действующего правительства.

Эксперты все-таки поясняют, кого причисляют к категории "олигархов". "Это крупные бизнесмены, получающие большие прибыли от ведения бизнеса с Кремлем. Некоторые из них владеют компаниями совместно с друзьями (действующего президента. — Прим. ред.)", — комментируют в Atlantic Council.

Как видим, критерии включения в списки довольно размыты. Это позволяет добавлять в них практически любого заметного чиновника или бизнесмена, а также многие компании с государственным участием.

"Попытка повлиять на выборы"

И "кремлевский доклад", и сам законопроект — часть "войны нервов", которую администрация Штатов хочет навязать российской элите. Но кого именно в Вашингтоне "пригвоздят к позорному столбу" — ранее могли только предполагать. Гадали в основном журналисты, а официальные лица воздерживались от комментариев. Разве что в январе сенатор Рождер Викер призвал включить в доклад бизнесмена Алишера Усманова и генерального прокурора России Юрия Чайку. Но было ли это сделано, не сообщалось.

© AP Photo / Rogelio V. Solis Сенатор Рождер Викер © AP Photo / Rogelio V. Solis Сенатор Рождер Викер

Партнер международной юридической фирмы Herbert Smith Freehills Алексей Панич также считает, что "кремлевский доклад" в своем нынешнем виде — сигнал Вашингтона. "Не пытайтесь влиять на российскую политику или каким-то образом ослабляйте свое участие в ней. Ибо российская политика, как следует из декларации к нормативным актам о санкциях, США не устраивает", — объясняет он.

Панич отмечает, что сама ситуация с документом, о публикации которого объявили заранее, создало известное напряжение. "Когда санкции применены, все понятно: это делать нельзя, то делать можно. Но когда непонятно, будут санкции или нет, а если да, то какие именно, возникает некая угроза, ощущается невнятность в положении такого лица. Это и является целью создания списка", — говорит партнер Herbert Smith Freehills.

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "кремлевский доклад" попыткой повлиять на выборы президента. "Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние", — отметил Песков. Он также заявил, что "никакого влияния не будет".