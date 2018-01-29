МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Средства, поступающие в бюджет Украины благодаря военному сбору с зарплат граждан, не всегда расходуются по назначению и просто "растворяются в воздухе", сообщает издание "Вести".

Отследить, куда уходят средства, не представляется возможным. Некоторые украинские депутаты предлагали законодательные инициативы, которые позволили бы упорядочить расходование военного сбора, однако соответствующие законопроекты так и не были приняты.

По информации издания, с лета 2014 года, когда был принят военный сбор, на расходы ВСУ из зарплат украинских граждан было перечислено 37,9 миллиарда гривен (74,09 миллиарда рублей – Прим. ред.). Авторы статьи подсчитали, что на средства, полученные в рамках данного налога, можно было бы приобрести огромное количество военной техники. В частности – 2,3 тысячи американских противотанковых ракетные комплексов Javelin или 16 истребителей F-16 производства США.

"Конечно, узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете", — заявил депутат Виталий Куприй.

Парламентарий рассказал, что провел собственное расследование и выяснил, что существует некая схема, которая используется для реализации сбора не в военных целях.

"Отменять военный налог, естественно, не собираются, это очень удобно — никто и никогда не узнает, на что пошли деньги под эгидой тяжелого положения в стране", — заметил депутат.

В украинском Минобороны не стали разъяснять, как именно тратится военный сбор, пишет издание.

"А что касается военного налога, то вопросы лучше задавать тому, кто эти средства собирает", — сообщил пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.