США вновь ужесточат отбор беженцев из "рискованных" стран

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. МВБ США вновь ужесточит критерии отбора беженцев из ряда "рискованных" стран, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсон признала, что нужны дополнительные меры проверки и отбора", — сказал представитель администрации.

По его словам, будет придаваться большее значение национальной безопасности. Наконец, список из 11 стран, которые считаются "рискованными", будет обновлен в течение полугода и затем будет обновляться каждые шесть месяцев, добавил он. Конкретных мер представитель администрации не привел.

В октябре 2017 года президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, по которому США возобновляют прием беженцев после 120-дневного моратория. При этом для беженцев из 11 стран были введены дополнительные ограничения, и их впускали в страну лишь в отдельных случаях на протяжении последующих 90 дней. Состав списка не разглашается, но при предыдущей администрации Барака Обамы в нем числились Египет, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Ливия, Мали, Сирия, Сомали, Судан и Южный Судан.