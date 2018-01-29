Израильский министр назвал визит Нетаньяху в Москву очень важным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв — РИА Новости. Израильский министр Зеев Элькин назвал центральной темой визита в Москву главы правительства Биньямина Нетаньяху противодействие попыткам Ирана закрепиться на северных границах еврейского государства и наладить по соседству ракетное производство.

В интервью русскоязычному Девятому телеканалу Элькин, который переводил встречу Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным, охарактеризовал поездку как "очень важную" и "очень эффективную".

"Главные темы, которые обсуждались во время визита, — это предотвращение иранского военного присутствия на территории Сирии и угроза ракет точного действия, которые пытаются сегодня произвести иранцы в Ливане. Как всегда, такого рода визиты были очень эффективны и, как всегда, эффективность связана с тем, что содержание бесед остается между двумя лидерами", — сказал он.

Сам Нетаньяху ранее дал понять, что планы Ирана для Израиля неприемлемы, и он готов действовать, чтобы помешать их реализации.

Русскоговорящий функционер правящей партии "Ликуд", Элькин совмещает посты министра экологии и по делам Иерусалима, входит в состав военно-политического кабинета, выполняет функции доверенного лица и личного переводчика премьер-министра в его контактах с руководством РФ.

Он дал понять, что на переговорах в Москве поднимался также вопрос о пересмотре иранской атомной сделки, к которому призывают Израиль и США.

"Параллельно с региональными вопросами и параллельно с обсуждением необходимых изменений в договор о предотвращении ядерного оружия у Ирана также обсуждались двусторонние вопросы", — добавил Элькин.

Речь, по его словам, шла, в частности, об ускорении выполнения договора, в соответствии с которым Россия обязалась платить израильтянам пенсии, заработанные на ее территории в советский период.

"Обсуждалось также подписание договора об усыновлении, который практически готов, и другие вопросы сотрудничества между Израилем и Россией", — добавил министр.