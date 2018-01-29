В Венесуэле возобновляются переговоры между властями и оппозицией

МЕХИКО, 29 янв – РИА Новости. Делегации правительства и оппозиции Венесуэлы в эти минуты возобновляют диалог в рамках переговоров в Доминиканской республике, сообщает канал Globovision.

Изначально переговоры должны были начаться в минувшие выходные, однако в итоге стартовали с опозданием. Обе делегации прибыли в здание МИД Доминиканы, где присутствуют президент страны Данило Медина и международные посредники.

"Мы готовы к достижению соглашения с оппозиционными секторами, которые представлены здесь. Дела венесуэльцев решают сами венесуэльцы, мы не терпим и не потерпим грубого вмешательства", — заявил министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес перед началом встречи.

О готовности властей к подписанию соглашения заявил ранее и президент Венесуэлы Николас Мадуро. При этом сама оппозиция выразила готовность к участию в переговорах, однако поставила ряд условий. Среди них — создание сбалансированного Национального избирательного совета, участие международных наблюдателей в выборах, право голосовать венесуэльцам вне страны, пересмотр лишения права оппозиционеров на участие в политической борьбе и равные права на предвыборную агитацию.