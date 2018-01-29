СМИ сообщили о первых подозреваемых в деле о крушении поезда под Миланом

Спасатели и полицейские везут пострадавшего на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года

Спасатели и полицейские везут пострадавшего на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года

РИМ, 29 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Прокуратура итальянского Милана включила четырех человек в список подозреваемых по делу о крушении пассажирского поездом под Миланом, сообщают в понедельник итальянские СМИ.

Поезд, следовавший из Кремоны в Милан, сошел с рельсов в минувший четверг около 7 утра. На его борту находились около 350 человек, большинство которых направлялись в Милан на работу. Жертвами катастрофы стали три женщины, всего пострадали 46 человек.

Под следствие попали Маурицио Джентиле — исполнительный директор Итальянской сети железных дорог, оператора железнодорожной сети Италии, директор производства той же компании Умберто Лебруто, а также Чинция Фаризе и Альберто Минойя, соответственно генеральный и исполнительный директор компании Trenord, которой принадлежит состав. Дело заведено по статьям о железнодорожной катастрофе и неумышленном убийстве нескольких человек.

В качестве основной причины инцидента рассматривается версия с "просевшим" полотном. Позднее на пути следования поезда перед местом катастрофы был обнаружен отсутствующий участок рельса длиной 23 сантиметра, который должен был быть заменен.

После схода с рельсов локомотив еще более двух километров двигался по прямой. Оторвавшиеся от состава второй и третий вагоны остановились, только столкнувшись со столбом. Один из них принял перпендикулярное к железной дороге положение и практически обернулся вокруг опоры. Спасательная операция на месте трагедии продолжалась несколько часов.