СМИ сообщили о первых подозреваемых в деле о крушении поезда под Миланом

РИМ, 29 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Прокуратура итальянского Милана включила четырех человек в список подозреваемых по делу о крушении пассажирского поездом под Миланом, сообщают в понедельник итальянские СМИ.
Под следствие попали Маурицио Джентиле — исполнительный директор Итальянской сети железных дорог, оператора железнодорожной сети Италии, директор производства той же компании Умберто Лебруто, а также Чинция Фаризе и Альберто Минойя, соответственно генеральный и исполнительный директор компании Trenord, которой принадлежит состав. Дело заведено по статьям о железнодорожной катастрофе и неумышленном убийстве нескольких человек.
После схода с рельсов локомотив еще более двух километров двигался по прямой. Оторвавшиеся от состава второй и третий вагоны остановились, только столкнувшись со столбом. Один из них принял перпендикулярное к железной дороге положение и практически обернулся вокруг опоры. Спасательная операция на месте трагедии продолжалась несколько часов.