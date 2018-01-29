ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник вновь обвинил Россию в нарушении резолюций СБ ООН в отношении КНДР и заявил по этому поводу, что "времени для отговорок" больше нет.

"Мы предупредили Россию о незаконной северокорейской торговле углем через ее (российские — ред.) порты. Россия говорит, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Нет больше времени для отговорок", — написала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в Twitter.

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе утверждало, что Северная Корея якобы перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, вероятно, в нарушение санкций ООН.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва соблюдает все международные правила.

Также сообщалось, что в таких перевозках могли участвовать и китайские суда. Как заявили в МИД КНР, они не имеют информации о том, что северокорейские и китайские суда могли участвовать в перевозке угля из КНДР в Россию.