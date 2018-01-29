Ленивый итальянский почтальон накопил дома полтонны чужих писем

РИМ, 29 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Почтальон из итальянского города Виченца на протяжении восьми лет относил чужую корреспонденцию к себе домой, где полицейские обнаружили свыше полутонны недоставленных писем.

Первыми тревогу забили волонтеры экологического центра, которые в качестве макулатуры получили 25 желтых коробок с маркировкой Почты Италии, содержавших различные письма. В утилизацию они попали из гаража, которым владел местный 56-летний почтальон.

Приехавшие к нему полицейские нашли у него дома 572 килограмма так и не попавшей к своим адресатам корреспонденции, которую мужчина разместил в 43 коробках у себя дома и в гараже.

В числе этих писем банковские уведомления, рекламная продукция времен региональных выборов 2010 года, справочники за 2013 и 2014 годы, счета за телефон и электричество и коммерческая корреспонденция. Выполнял ли мужчина свою работу вообще, остается неясным, однако сообщение местной полиции не содержит упоминаний о найденной у него дома частной переписке. Не исключено, что на личные письма его "хобби" не распространялось.

В середине января итальянский суд оштрафовал на 28 тысяч евро почтовую службу страны за задержку доставки телеграммы, стоившую работы жительнице центральной провинции Парма. Женщина подала в суд после того, как не смогла получить должность воспитателя в детском саду на полную ставку. Телеграмма с приглашением на собеседование была доставлена слишком поздно.

Согласно обнародованным в понедельник данным Евростата, итальянцы находятся на предпоследнем месте в Европе по объему рабочего времени в неделю. Со средним показателем в 38,8 часа они уступают лишь датчанам.