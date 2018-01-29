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Положение Мэй становится все более шатким в преддверии местных выборов

22:5729.01.2018
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости, Мария Табак. Тереза Мэй как лидер Консервативной партии все меньше устраивает своих сторонников, ее положение становится все более шатким, заявил РИА Новости источник в Консервативной партии Великобритании, хорошо знакомый с обстановкой в партийной верхушке.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Премьер-министр, думаю, прекрасно понимает, что ею недовольны. Но ей некуда деваться: не уйдя после парламентских выборов в июне, она обрекла себя на шаткое положение", — сказал он.

"Обратите внимание, что в последнее время недовольные голоса раздаются все громче. Почему? Ответ очевиден. Впереди майские местные выборы, и есть риск, что мы выступим на них слабо. Вялые переговоры по Brexit, кризис Национальной службы здравоохранения, перепалки министров – все это подрывает доверие к премьеру", — добавил собеседник.

Он не стал делать прогнозов относительно того, кто мог бы занять кресло Мэй, однако отметил, что помимо "очевидных" кандидатов – главы МВД Амбер Радд, министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса, главы МИД Бориса Джонсона, министра окружающей среды Майкла Гоува — могут появиться и новые лица.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
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Страна устала

Ранее в понедельник бывший соруководитель аппарата премьер-министра Великобритании Ник Тимоти подверг критике политику своей экс-начальницы.

"Все явственней ощущается, что страна устала от политики экономии и что социальные службы начинают чувствовать давление. Явно, что, хотя Национальной службе здравоохранения необходимы реформы, ей также нужно больше денег", — сказал Тимоти, выступая на мероприятии фонда Resolution Foundation.

"Я считаю, что партии нужно запустить процессы, которые позволят ей обсудить свое будущее и будущую политику, поскольку, если это оставить до 2020 – 2021 года, то это будет поздновато с точки зрения электорального цикла" – добавил он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Тимоти в июне 2017 года вынужден был уйти в отставку со вторым соруководителем аппарата Фионой Хилл после провальных для Консервативной партии парламентских выборов. Тимоти и Хилл считались самыми близкими премьеру людьми и отвечали за подготовку предвыборной политической программы.

Поезд уходит

Влиятельный парламентарий Джонни Мерсер заявил, в свою очередь, что Консервативная партия сейчас не имеет внятной программы, а это грозит потерей сторонников и приходом к власти лейбористов.

"Есть опасность, что Джереми Корбин станет премьер-министром", — отметил он, выступая на том же мероприятии.

"Сколько времени сейчас есть у премьер-министра? Я считаю, что смена лидера сейчас бы не пошла на пользу, я против этого. Но поезд уходит, политика порой – довольно жестокая штука", — сказал Мерсер.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Критике премьера подвергла бывшая министр по делам Северной Ирландии Тереза Вильерс, заявившая, что идея Brexit "размывается". Не слишком довольны нынешним положением и действующие министры.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон публично заявил о необходимости увеличения финансирования Национальной службы здравоохранения, за что подвергся критике со стороны офиса премьера и коллег по кабмину.

А министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о готовности России нанести удар по критической инфраструктуре королевства и вслед за главой генштаба страны намекнул на необходимость существенного увеличения оборонного бюджета.

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