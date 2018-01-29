Президент Бразилии выступил за участие Лулы да Силва в выборах

МЕХИКО, 29 янв – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер заявил в понедельник, что считает правильным участие экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва в выборах главы государства в этом году, несмотря на его судебный приговор.

"Политически он не умер. Я бы лично поддержал, если бы он мог побороться на выборах и был бы побежден голосованием, потому что это примирило бы страну", – приводит агентство Notimex заявление Темера.

Сейчас именно Лула да Силва имеет самую большую поддержку граждан страны. Опросы показывают, что за него готовы проголосовать до 35% избирателей.

На прошлой неделе три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание экс-президенту Луле да Силва по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к 9,5 года тюремного заключения, теперь решением суда приговор увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы.

Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки. По решению суда, он не имеет права занимать государственные должности в течение 19 лет. При этом Партия трудящихся по-прежнему намерена выдвигать кандидатуру Лулы да Силва на пост президента.