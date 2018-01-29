Дуда удивлен реакцией Израиля на запрет обвинять поляков в холокосте

ВАРШАВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда удивлен реакцией израильской стороны на законопроект, не позволяющий обвинять поляков в пособничестве нацистам.

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выразило несогласие с планами польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны. В частности, уголовная ответственность может быть введена за употребление термина "польские концлагеря".

"Я очень удивлен. Во время поездки в Израиль меня спрашивали об этом законопроекте. Меня спрашивали, не запретят ли научные исследования", — заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Польского телевидения.

"Там ясно написано, что закон не касается лиц, занимающихся научными исследованиями и искусством", — продолжил он.

Польский президент констатировал, что законопроект направлен против отрицания доказанных фактов о холокосте. "Во вступительной части говорится "кто публично и отвергая факты", то есть вопреки доказанным фактам", — напомнил он.

Дуда рассказал, что удивлен реакцией Израиля и тем, что посол этой страны подняла данный вопрос во время траурных мероприятий по случаю 73-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. "Меня эта ситуация очень удивила. Я не очень понимаю, почему такая реакция", — сказал он.

При этом польский президент напомнил, что в Польше очень болезненно реагируют на термин "польские концлагеря". "Для нас – это удар в лицо, если кто-то говорит о польских концлагерях и ответственности Польши за холокост", — сказал он.

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание решением сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Законопроект был ранее принят сеймом, нижней палатой польского парламента. Следующим шагом в принятии закона будет его рассмотрение в сенате Польши, после чего документ будет передан на подпись президенту.