В Германии призвали отменить антироссийские санкции

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Главы восточногерманских федеральных земель высказались за отмену антироссийских санкции, пишет газета Berliner Morgenpost.

"Мы совершенно четко за отмену санкций", — заявила журналистам премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг после встречи лидеров восточных земель ФРГ, которая прошла в Берлине.

Она отметила, что санкции в отношении России показали себя как неэффективные и в тоже время негативно повлияли на многие предприятия сельскохозяйственной и пищевой промышленности, находящиеся в восточногерманских землях.

Как пишет Handelsblatt, премьер-министр Саксонии Анхальта Райнер Хазелоф, также принимавший участие во встрече, заявил, что влияние санкций на восточногерманские компании ощущается острее, чем в западной части страны. Он призвал будущее правительство обсудить тему снятия санкций с России.

Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и присоединения Крыма к России. Запад, обвинил страну во вмешательстве в дела другого государства и ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры. Москва неоднократно заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте.