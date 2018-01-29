СМИ узнали, что замдиректора ФБР Маккейб был уволен, а не ушел добровольно

ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Первый заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб был уволен, а не ушел со своего поста добровольно, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Республиканцы и лично президент Дональд Трамп критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.

По информации телеканала, Маккейб ушел в отпуск, из которого он уже не вернется до ухода на пенсию в марте. Таким образом, работать в ФБР он больше не будет.

Трамп жаловался в Twitter на то, что жена Маккейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на оказавшуюся неудачной предвыборную кампанию в законодательное собрание штата Виргиния.

Маккейб не первый сотрудник ФБР, у которого возникли трения с Трампом.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 года Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Коми через прессу намекал, что Трамп просил его прекратить расследование и освободил от должности, получив отказ. Однако Коми отказался подтвердить эти утечки на публичных слушаниях в конгрессе.