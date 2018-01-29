США не будут вести никаких переговоров с талибами*, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никаких переговоров с талибами в Афганистане не будет.

"Они убивают людей направо и налево… бомбят по всему Афганистану, так что мы не хотим говорить с "Талибаном", — заявил Трамп.

"Может быть, такой момент наступит, но это будет через долгое время", — добавил Трамп.

Президент США проводит встречу с постоянными представителями стран-членов СБ ООН, включая российского представителя Василия Небензю.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан". По последним данным, число погибших в результате взрыва возросло до 103 человек, еще 235 получили ранения. Как сообщают СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи.

*Террористическая организация, запрещенная в России.