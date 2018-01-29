Дым в столице Йемена Сана во время столкновений между повстанцами и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха

Дым в столице Йемена Сана во время столкновений между повстанцами и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха

ООН, 29 янв — РИА Новости. ООН призывает все стороны в Йемене прекратить боестолкновения и начать переговоры, заявил в пятницу заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками в воскресенье после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Сепаратисты требовали, чтобы к воскресенью правительство ушло в отставку и было сформировано новое. Премьер Йемена Ахмед бен Дагр заявил о попытке переворота в Адене и призвал прекратить бои и перейти к диалогу. Как сообщило правительственное агентство Saba со ссылкой на минздрав, в результате вспыхнувших накануне боев во временной столице Йемена — городе Адене на юге страны — погибли не менее 12 человек и 132 получили ранения.

Хак сообщил, что ООН "обеспокоена ситуацией в Йемене". "Призываем все стороны уважать международное гуманитарное право. Мы продолжаем следить за гуманитарной ситуации в Йемене, особенно в Адене. Есть сообщения о боестолкновениях в Адене, аэропорт Адена был закрыт. Мы призываем все стороны прекратить боестолкновения и начать конструктивный диалог", — отметил представитель генсека ООН.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае прошлого года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббом Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.