Президент Колумбии не будет возобновлять переговоры с повстанцами

МЕХИКО, 29 янв – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил в понедельник, что после атак на полицию страны переговоры с повстанческой Армией национального освобождения возобновлены пока не будет.

"Я принял решение приостановить начало пятого цикла переговоров, которое планировалось на ближайшие дни, до тех пор, пока не будет последовательности со стороны АНО и связи между их словами и действиями", — приводит портал Noticias Caracol заявление Сантоса.

Изначально переговоры были приостановлены 10 января. Диалог двух сторон должен был возобновиться в столице Эквадора Кито после того, как режим прекращения огня, введенный по обоюдным договоренностям в 2017 году, закончил свое действие 9 января. В тот же день АНО, по словам президента, возобновила свои атаки.

Всего за сутки в эти выходные в Колумбии были совершены три атаки на полицейские участки, в результате погибли несколько полицейских, десятки получили ранения.

АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире.