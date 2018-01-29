Польша призвала США распространить санкции на "Северный поток — 2"

Производство труб для строительства газопроводаСеверный поток – 2 на заводе Europipe в Мюльхайме. Архивное фото

Производство труб для строительства газопроводаСеверный поток – 2 на заводе Europipe в Мюльхайме. Архивное фото

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти США распространить санкции на строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает Gazeta Prawna.

"Мы хотим, чтобы санкционный режим охватывал строительство газопровода "Северный поток — 2" в соответствии с законом США от 2 августа 2017 года, который включает в себя положения об ограничительных мерах против России", — заявил председатель польского правительства.

Премьер отметил, что предыдущая интерпретация этого документа "неоднозначна" и "неудовлетворительна".

По словам Моравецкого, этот вопрос чрезвычайно важен в двусторонних переговорах с Вашингтоном, так как речь идет не только об энергетической безопасности Польши, "но и о безопасности всего региона".

Варшава также настаивает на том, что европейские компании, участвующие в проекте, следует оштрафовать.

Премьер-министр в очередной раз подчеркнул, что проект якобы преследует "политические цели".

На прошлой неделе Моравецкий во время встречи с Рексом Тиллерсоном попросил о поддержке США в вопросе противостояния "Северному потоку — 2", строительство которого, по его словам, может привести к "российской газовой монополии". Госсекретарь, в свою очередь, пообещал, что Вашингтон окажет содействие Варшаве в вопросе диверсификации источников поставки энергоносителей.

В августе прошлого года Дональд Трамп подписал очередной пакет антироссийских санкций, который расширяет ряд секторальных ограничений против российской экономики. Кроме того, он наделяет Трампа правом ввести санкции против лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно.

В Европе новые антироссийские санкции Вашингтона раскритиковали. Так, глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвал их "агрессивным совмещением политических вопросов с американскими экономическими интересами" и стремлением "вывести российский газ с европейского рынка для продажи там американского газа".

"Северный поток — 2" — проект стоимостью 9,5 миллиарда евро. Он предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Против строительства трубопровода выступает ряд стран, в числе которых Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.