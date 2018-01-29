Скандальное высказывание главы МИД Ливана привело к волнениям в Бейруте

БЕЙРУТ, 29 янв – РИА Новости. Сторонники спикера парламента Ливана Набиха Берри блокировали ряд дорог и улиц в центре Бейрута, организовав акции протеста в связи с попавшим в интернет видеороликом, где министр иностранных дел республики оскорбительно высказался в адрес спикера.

По данным местных СМИ, сторонники Берри, который также является лидером шиитской партии "Харакет Амаль", блокировали дороги и начали жечь покрышки, парализовав тем самым движения автотранспорта в центре ливанской столицы.

На записи, которая попала в интернет, видно, что глава МИД Джебран Басиль, выступая перед публикой, раскритиковал спикера парламента и назвал его "беспредельщиком".

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в свою очередь осудило высказывания главы МИД в адрес Берри. "Этот язык не олицетворяет государство и не действует на пользу, наоборот порождает больше проблем, разделяет общество и ведет страну к опасности. После того как дело дошло до того, что оно из себя сейчас представляет, мы призываем к скорейшему решению данной ситуации с максимальной ответственностью и мудростью", — написано в коммюнике.