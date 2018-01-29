На Украине снимут фильм о жизни Бандеры

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Украинский режиссер Дмитрий Мухарский заявил на пресс-конференции, что в этом году планирует снять фильм "Я – Бандера" о главном идеологе украинских националистов и создателе Украинской повстанческой армии* (запрещена в РФ).
"Мы должны сделать этот фильм и показать его (Бандеру – ред.) как человека", — сказал на пресс-конференции генеральный продюсер фильма Василий Войтенко.
Начало съемок запланировано на лето. Они будут проходить на западной Украине, в Кракове, Риме и Мюнхене. Выход на экраны запланирован на 1 января 2019 года.
Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН*. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
* Запрещенная в России экстремистская группировка.
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