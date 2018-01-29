В Европарламенте одобрили запуск санкционной процедуры ЕС против Польши

БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Профильный комитет Европарламента одобрил запуск против Польши процедуры в рамках статьи 7 Договора о ЕС, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС, свидетельствуют кадры трансляции из зала заседаний комитета.
В резолюции ЕП "приветствует решение ЕК от 20 декабря 2017 года о запуске статьи 7 параграфа 1 Договора о ЕС" и "призывает Совет предпринять быстрые действия в соответствии с нормами, прописанными в статье 7 параграфа 1 Договора о ЕС".
Еврокомиссия считает, что проводимая в Польше судебная реформа приводит к контролю политической власти над судебной. В декабре ЕК представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой.
Однако для лишения Польши права голоса этого недостаточно — потребуется сначала единогласное заявление саммита ЕС, который должен констатировать "серьезное и устойчивое нарушение" Польшей ценностей ЕС. Этому заявлению должно также предшествовать одобрение Европарламента. Последним этапом станет итоговое голосование в Совете ЕС, принимающем решение квалифицированным большинством.