В Европарламенте одобрили запуск санкционной процедуры ЕС против Польши

БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Профильный комитет Европарламента одобрил запуск против Польши процедуры в рамках статьи 7 Договора о ЕС, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС, свидетельствуют кадры трансляции из зала заседаний комитета.

На заседании в понедельник члены комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам большинством голосов поддержали резолюцию его председателя Клода Мораэса. По итогам голосования Мораэс сообщил, что 33 евродепутата проголосовали "за", девять — "против". Теперь текст поступит на рассмотрение пленарной сессии Европарламента в феврале.

В резолюции ЕП "приветствует решение ЕК от 20 декабря 2017 года о запуске статьи 7 параграфа 1 Договора о ЕС" и "призывает Совет предпринять быстрые действия в соответствии с нормами, прописанными в статье 7 параграфа 1 Договора о ЕС".

Еврокомиссия считает, что проводимая в Польше судебная реформа приводит к контролю политической власти над судебной. В декабре ЕК представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой.

Если ЕП в полном составе одобрит это решение большинством голосов, оно поступит на рассмотрение Совета ЕС. Документ будет принят, если его одобрят минимум 22 из 27 стран-членов ЕС (исключая Польшу).

Однако для лишения Польши права голоса этого недостаточно — потребуется сначала единогласное заявление саммита ЕС, который должен констатировать "серьезное и устойчивое нарушение" Польшей ценностей ЕС. Этому заявлению должно также предшествовать одобрение Европарламента. Последним этапом станет итоговое голосование в Совете ЕС, принимающем решение квалифицированным большинством.