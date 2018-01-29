В Катаре заявили, что в случае покупки С-400 отношения с США не ухудшатся

ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Возможная покупка Катаром у России зенитных ракетных комплексов С-400 не станет заменой его отношениям в военной отрасли с США, заявил в понедельник государственный министр Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя.

"Прежде всего, наше министерство обороны пока не объявляло об этой покупке. Обычно мы изучаем все имеющиеся варианты, и я не вижу в этом никаких проблем", — сказал он, выступая в вашингтонском фонде "Наследие".

По словам госминистра, "это не означает замену нашим отношениям с США". "У нас очень тесное сотрудничество с Вашингтоном, но это не подразумевает того, что мы не можем искать другие варианты", — сказал он.

Как отметил министр, он не опасается, что "подобные моменты окажут влияние на исторически крепкие отношения с США".

Посол Катара в РФ Фахд Мухаммед аль-Аттыйя в декабре сообщал в интервью РИА Новости, что Катар рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры с Россией по заключению контракта на покупку систем противовоздушной обороны российского производства. Он указал, что такими системами являются зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце октября побывал с первым в истории официальным визитом в Катаре, в ходе которого было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о планах Дохи приобрести С-400, сказала, что "это суверенное право" Катара.