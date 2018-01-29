В Грузии ужесточат наказание для "воров в законе"

ТБИЛИСИ, 29 янв – РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии разработало законодательные изменения, согласно которым уголовное наказание для "воров в законе", их сторонников и членов "воровского сообщества" станет еще более строгим, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заместителя главы МВД Натию Мезвришвили.
"Министерство внутренних дел уже подготовило законодательный пакет, который расширяет круг уголовно наказуемых действий. В частности, законодательными изменениями преступлением объявляется поддержка "воровского мира", организация "воровской сходки", а также обращения к "вору в законе" и к члену "воровского мира", — сказала Мезвришвили.
Законодательный пакет в ближайшие дни направят на рассмотрение в парламент страны.
Статья "Членство в воровском сообществе" появилась в Уголовном кодексе Грузии в 2005 году. Она предполагала наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. "Ворам в законе" грозила тюрьма сроком от пяти до десяти лет.
"Воры в законе" ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира.
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