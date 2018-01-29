В Грузии ужесточат наказание для "воров в законе"

ТБИЛИСИ, 29 янв – РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии разработало законодательные изменения, согласно которым уголовное наказание для "воров в законе", их сторонников и членов "воровского сообщества" станет еще более строгим, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заместителя главы МВД Натию Мезвришвили.

О том, что МВД планирует внести изменения в законодательство, касающееся борьбы с "ворами в законе", стало известно еще в декабре 2016 года. Для этого экс-глава МВД Георгий Мгебришвили отправил специальную группу в Италию, у которой есть богатый опыт борьбы с организованной преступностью.

"Министерство внутренних дел уже подготовило законодательный пакет, который расширяет круг уголовно наказуемых действий. В частности, законодательными изменениями преступлением объявляется поддержка "воровского мира", организация "воровской сходки", а также обращения к "вору в законе" и к члену "воровского мира", — сказала Мезвришвили.

Законодательный пакет в ближайшие дни направят на рассмотрение в парламент страны.

Статья "Членство в воровском сообществе" появилась в Уголовном кодексе Грузии в 2005 году. Она предполагала наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. "Ворам в законе" грозила тюрьма сроком от пяти до десяти лет.

Спустя год, в 2006 году, законодательство ужесточили. Сейчас членство в "воровском сообществе" карается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет, а "ворам в законе" грозит тюрьма сроком от семи до десяти лет.

"Воры в законе" ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира.

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