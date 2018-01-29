Генсек ОБСЕ заявил о "токсичном" климате в ЕС и отсутствии толерантности

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что в современной Европе до сих пор есть антисемитизм, расизм и ксенофобия, подчеркивающие опасный "токсический" климат на континенте.

В понедельник в Риме прошла международная конференция ОБСЕ об ответственности стран, организаций и отдельных лиц в борьбе против антисемитизма. Конференция приурочена к 80-летней годовщине принятия законов о расах в Италии в 1938 году, в преддверии принятия Италией председательства в Международном альянсе памяти Холокоста (МАПХ). В мероприятии также принял участие президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

"Антисемитизм и расизм, ксенофобия и другие формы отсутствия толерантности не только угрожают свободе людей, но также подчеркивают токсический климат в Европе, который может привести к терроризму и преступлениям. Это разрушает саму структуру демократического сообщества и угрожает безопасности всего нашего региона", — приводит слова Гремингера пресс-служба Европейского еврейского конгресса.

По его словам, "Холокост стал катализатором для того, чтобы принять новый мировой порядок после окончания Второй мировой войны, для того, чтобы мировое сообщество ответственно отнеслось к вопросам дискриминации и борьбе с антисемитизмом". Этот геноцид "серьёзно повлиял на международные механизмы усиления безопасности, включая сферы деятельности ОБСЕ", добавил Гремингер.

"Конференции, подобные данной, повышают бдительность наших организаций для борьбы с явлениями, которые могут вызывать страдания и лишить свободы наших граждан. Такие конференции поднимают вопросы того, как более эффективно бороться с антисемитизмом и обеспечить обязательства ОБСЕ для дальнейших конкретных действий", — заключил генсек ОБСЕ.