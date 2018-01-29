В Дубае вынесли приговор австралийцу, оскорбившему в аэропорту полицейского

ДУБАЙ, 29 янв — РИА Новости. Уголовный суд Дубая приговорил транзитного пассажира из Австралии к шести месяцам тюремного заключения и депортации за оскорбление представителя правопорядка в аэропорту Дубая, сообщает издание Arabian Business.

53-летний австралиец путешествовал из Лондона в Сидней транзитом через Дубай

Инцидент произошел в конце июля 2017 года, 53-летний австралиец путешествовал из Лондона в Сидней транзитом через Дубай. Его рейс был задержан, и пассажиров вывели из самолёта после 4 часов ожидания в салоне. Пассажирам было предложено переночевать в отеле у аэропорта.

Когда таможенная служба попросила досмотреть багаж мужчины, он отказался от досмотра и вышел из себя.

Полиция аэропорта попыталась убедить пассажира согласиться на дополнительный досмотр. Однако он отказался и стал кричать эмиратскому полицейскому, что у него был слишком долгий перелёт.

Из-за сопротивления пассажира полицейский был вынужден надеть на него наручники, однако австралиец вновь оказал сопротивление. В результате он и полицейский упали на пол, что привело к травмам стража порядка.