СМИ: число погибших при падении автобуса в реку в Индии возросло до 36

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв — РИА Новости. По меньшей мере 36 человек, включая двух детей, погибли в результате падения в реку рейсового автобуса в штате Западная Бенгалия на северо-востоке Индии, пишет издание New Indian Express.

Ранее сообщалось о семи погибших.

Инцидент произошел в понедельник около 6 часов утра (около 03.30 мск). В автобусе, следовавшем из города Каримпур в Малду, находились 56 человек. Следствие полагает, что причиной аварии послужила плохая видимость, из-за которой водитель транспортного средства не справился с управлением. Один из выживших пассажиров в беседе с корреспондентом газеты Times of India заявил, что водитель постоянно отвлекался во время движения на мобильный телефон.

"Из реки были выловлены 36 тел, девять из которых принадлежат женщинам и еще два — детям. Четырнадцать тел удалось опознать. Девять человек были доставлены в больницу, о судьбе еще 11 пока ничего неизвестно", — заявил New Indian Express лидер одной из местных молодежных организаций.

После того, как автобус рухнул с моста в реку, многие пассажиры оказались блокированы в транспортном средстве. Полиция и профильные службы прибыли на место ЧП с сильным опозданием, из-за чего спасательные работы начали осуществлять местные жители. Когда спасатели и полиция прибыли на место происшествия, то горожане, возмущенные долгой задержкой служб, начали закидывать их машины камнями. Они также перевернули несколько полицейских автобусов и фургонов, а после подожги их.

Власти ведут расследование случившегося.