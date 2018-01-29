Эксперт рассказал, когда на Украине может произойти дефолт

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Дефолт на Украине в случае прекращения сотрудничества с МВФ может произойти в 2019 году, на ближайший год страна имеет достаточные золотовалютные резервы для поддержания финансовой стабильности, заявил РИА Новости исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

В понедельник министр социальной политики страны Андрей Рева заявил, что прекращение сотрудничества Киева и Международного валютного фонда грозит Украине дефолтом.

"Я слабо себе представляю, почему нужно объявить дефолт в этом году, но в следующем году – да, я считаю, что это серьезнейшая угроза", — сказал Устенко.

По его словам, если Киев не сможет получить новый кредит от МВФ в 2018 году, то "единственной альтернативой удержать финансовую стабильность в стране до конца текущего года будет уменьшение золотовалютных резервов". По подсчетам экономиста, непокрытая потребность Украины в валюте на этот год составляет порядка 7 миллиардов долларов (4 миллиарда пойдут на покрытие долгов, и 3 — на другие нужды). Устенко отметил, что эти средства есть в так называемых чистых резервах Нацбанка Украины.

Однако, как полагает Устенко, если правительству не удастся восстановить сотрудничество с МВФ в этом году, то в 2019 году стране может грозить дефолт из-за серьезных финансовых вызовов. "Если не восстановить сотрудничество сейчас, в 2019 году будет реальное экономическое цунами, которое снесет все", — подчеркнул он. Эксперт добавил, что Украине для продления сотрудничества с МВФ нужно выполнить два основных требования фонда — запустить антикоррупционный суд и начать прозрачную приватизацию государственных активов.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. И.о. главы Нацбанка Яков Смолий ранее сообщил, что регулятор рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году.