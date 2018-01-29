Более 150 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в Австрии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Более 150 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии, проводится спасательная операция, сообщает телеканал ORF.

По данным полиции, инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, причиной остановки подъемника стала механическая поломка оборудования.

В спасательной операции задействованы силы горноспасательной службы и полиции, также используются три вертолета. Как сообщили в полиции, туристов надеются эвакуировать до наступления темноты.