В ЛНР заявили, что ВСУ готовили диверсии в Крыму

ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики опубликовало на своем сайте список украинских военнослужащих, которых, по данным ведомства, готовили для проведения диверсий в Донбассе и в российском Крыму.

"Оперативным путем получена информация о формировании украинских диверсионно-разведывательных групп для выполнения спецзадач на территории народных республик Донбасса, а также на территории Российской Федерации в республике Крым", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко.

По ее словам, в список включены бойцы 8-го отдельного полка спецназначения Главного управления разведки министерства обороны Украины, "прошедшие разведывательно-диверсионную подготовку и, соответственно, имеющие боевой опыт".

В списке 15 фамилий. Ведомство отмечает, что данные сведения "подтверждает ранее задержанный МГБ военнослужащий 8-го полка спецназначения ВСУ Иван Деев".