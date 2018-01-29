Волкер: в США считают, что Россия ничего не сделала для мира в Донбассе

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Вашингтоне считают, что Москва не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования кризиса в Донбассе, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

В минувшие выходные в Дубае американский дипломат встретился с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Я выразил нашу разочарованность в связи с тем, что Россия не сделала абсолютно ничего для того, чтобы завершить конфликт и вывести свои силы", — сказал он в ходе телефонного брифинга. Нынешнюю ситуацию в зоне боевых действий Волкер оценил как "гуманитарную катастрофу".