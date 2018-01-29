МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что обсуждал с помощником президента РФ Владиславом Сурковым размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, однако конкретного плана выработано не было.

Встреча состоялась в эти выходные в Дубае.

В ходе телефонного брифинга американский дипломат рассказал, что обговаривал с российским коллегой вопрос размещения миротворцев, однако подчеркнул, что какой-либо конкретики по этому вопросу пока нет. "Мы не обсуждали состав миссии и ее численность", — пояснил Волкер.

Он отметил, что встреча с Сурковым прошла в духе большей открытости по сравнению с их предыдущими беседами.

"В этот раз я бы отметил большую открытость в смысле обсуждения перспектив расширения мандата будущих миротворцев и расширения зоны их действия",- утверждает Волкер.

Он подтвердил американскую позицию о том, что миротворческие силы должны быть размещены на всей территории региона, в том числе на границе с РФ, и что мандат контингента должен включать не только защиту специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, как предлагает российская сторона.

"У нас на самом деле не было экстраординарных предложений. Я бы не стал называть это "дубайским пакетом". В то же время я бы хотел отметить, что у нас состоялось очень детальное обсуждение", — отметил спецпредставитель США.

Еще накануне встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи Суркова и Волкера, это рабочая сверка часов.

По некоторым параметрам можно зафиксировать совпадение мнений РФ и США по вопросу об урегулировании ситуации в Донбассе, при этом предстоит проанализировать озвученные Штатами предложения, сказал Песков журналистам в понедельник.