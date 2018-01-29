Минздрав Турции опроверг сообщения об обнаружении переносчиков вируса Зика

АНКАРА, 29 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Минздрав Турции не подтвердил информацию, что на территории страны обнаружены комары-переносчики вируса Зика, сообщил РИА Новости представитель ведомства в понедельник.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор сообщил, что на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон обнаружены комары-переносчики лихорадки Зика. В октябре 2017 года в данной местности были выявлены четыре случая заболевания человека вирусом Зика, все инфицированные заболели после посещения Кубы. Ареал обитания комаров может распространиться на центральные районы страны и северное побережье Черного моря. Власти принимают меры по сдерживанию распространения переносчиков лихорадки на территории страны.

"В Турции было зарегистрировано четыре случая заболевания вирусом Зика граждан, которые заразились в 2017 году во время пребывания на Кубе, то есть, местного очага инфекции в стране нет. В некоторых регионах страны обнаружены виды комаров, которые теоретически могут быть переносчиком вируса. Однако по результатам анализа насекомых было установлено, что переносчиками вируса они не являются", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Турция, по данным ВОЗ, является регионом, где вирус Зика в настоящее время не встречается. Россия также входит в эту группу стран.

"В Турции вируса Зика нет, и наше министерство принимает все необходимые меры для исключения его появления. Вирус не оценивается как несущий какую бы то ни было угрозу в туристической сфере", — подчеркнул представитель турецкого медицинского ведомства.

Турецкие провинции Артвин, Ризе и Трабзон не относятся к числу посещаемых организованными группами российских туристов.