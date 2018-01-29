Полиция Майами задержала семилетнего мальчика, побившего учителя

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Майами полицейские задержали семилетнего школьника: ребенка заподозрили в "склонности к насилию". Об этом сообщает газета Miami Herald.

Согласно полицейскому рапорту, мальчика выгнали из столовой за то, что он "игрался с едой". В коридоре ребенок встретил учителя и, предположительно, полез драться. Утверждается, что школьник ударил преподавателя в спину и продолжил отбиваться, когда его скрутили.

После этого ребенка отправили на принудительную психиатрическую экспертизу, после чего отпустили. Мать мальчика утверждает, что у сына нет проблем с психикой, и собирается подать в суд на школу и полицейских. Преподаватель готовит встречный иск.

В полиции заявили, что задержание ребенка проводилась в соответствии со стандартами оперативных действий.