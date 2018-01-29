В Аргентине сократят число госслужащих ради экономии бюджета

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри объявил о сокращении на 25% госслужащих исполнительных органов власти и заморозке заработных плат чиновников для экономии бюджетных средств, сообщает портал Infobae.

"Мы сократим каждого четвертого служащего в исполнительных органах власти. В этом году не будет повышения зарплаты для чиновников. Начиная с сегодняшнего дня, члены семей министров не могут работать в правительстве", — приводит портал слова аргентинского лидера.

Как сообщается, реформа приведет к сокращению примерно тысячи чиновников, что позволит экономить порядка 1,5 миллиарда песо ежегодно (около 76,73 миллиона долларов).

По словам Макри, "политика должна стать примером жесткой экономии". Президент также подчеркнул, что Аргентина "уже преодолела самые сложные времена".