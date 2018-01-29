Источник в EgyptAir заявил, что бронирования билетов в Москву пока нет

КАИР, 29 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Авиакомпания EgyptAir пока не открывала бронирование билетов на рейсы в Москву, но ожидает, что первый рейс может состояться во вторую неделю февраля, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.
"Бронирование билетов в Москву компания EgyptAir не начинала. Мы ожидаем, что первый рейс компании состоится во вторую неделю февраля. В этом случае бронирование откроется в четверг, 1 февраля, или в воскресенье, 4 февраля", — сообщил источник.
58.7%Да, очень жду, когда откроют египетское направление
26.8%Нет, это слишком опасно
14.5%Не знаю, подумаю об этом, когда возобновят полеты
Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться с февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.