Источник в EgyptAir заявил, что бронирования билетов в Москву пока нет

КАИР, 29 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Авиакомпания EgyptAir пока не открывала бронирование билетов на рейсы в Москву, но ожидает, что первый рейс может состояться во вторую неделю февраля, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Домодедово уточнил дату начала полетов египетской авиакомпании EgyptAir по маршруту Каир-Москва. Если сперва "Домодедово" поставил в расписание рейсы в Каир отправлением с 1 февраля, то теперь рейсы стоят отправлением с 6 февраля. Полеты запланированы три раза в неделю — вторник, четверг и воскресенье.

"Бронирование билетов в Москву компания EgyptAir не начинала. Мы ожидаем, что первый рейс компании состоится во вторую неделю февраля. В этом случае бронирование откроется в четверг, 1 февраля, или в воскресенье, 4 февраля", — сообщил источник.

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Рейсы между Москвой и Каиром до закрытия авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Египетский перевозчик и ранее выполнял полеты из Домодедово. Из российской столицы в Каир компания летала рейсами MS730, обратно — MS729.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться с февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.