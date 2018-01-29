Немецких автопроизводителей обвинили в опытах над людьми и животными

БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Опыты над животными или людьми невозможно оправдать с этической точки зрения, они вызывают много критических вопросов к автопроизводителям, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что финансируемое тремя крупнейшими немецкими автопроизводителями — Volkswagen, BMW и Daimler — научно-исследовательское объединение по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе (EUGT) в 2012-2015 годах инициировало исследование с участием людей, чтобы установить влияние диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей, на здоровье человека. Газета New York Times сообщала, что по заданию концерна Volkswagen в Германии проводились аналогичные опыты на обезьянах.

"Опыты над обезьянами или даже над людьми… нельзя ничем оправдать с этической точки зрения", — сказал Зайберт, он добавил, что информация о таких исследований порождает очень много критических вопросов к тем, кто их осуществляет.

В свою очередь представитель Минтранса ФРГ, присутствовавший на брифинге, заявил, что в министерстве создана комиссия, которая выяснит подробности данных исследований, а также проверит информацию о том, что аналогичные опыты продолжаются. Заказчики исследований "должны будут представить всеобъемлющие объяснения", добавил представитель ведомства.