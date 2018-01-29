Американец выиграл в лотерею миллион долларов и через три недели умер

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Житель США скончался через три недели после того, как выиграл в лотерею миллион долларов, сообщает портал New York Upstate.

Житель города Сидни (штат Нью-Йорк) Дональд Савастано вырос на Лонг-Айленде, где отец обучил его плотницкому делу. Затем Савастано переехал в Сидни, стал успешным плотником и помог своей девушке вырастить двух сыновей. Четвертого января он выиграл в лотерею один миллион долларов, а через три недели скончался от рака.

Как сообщает портал, Савастано купил лотерейный билет за 10 долларов, стер защитный слой и обнаружил, что выиграл. Американец решил получить единовременный платеж, который составил 661,8 тысячи долларов.

"Я плотник, который работает на себя, у меня не было плана на старость. Деньги помогут мне с этим. Никаких экстравагантных планов нет. Я куплю новый грузовик, выплачу долги, сделаю инвестиции", — рассказывал Савастано после выигрыша. Он также планировал потратить часть денег на отпуск.

Савастано не удалось воплотить свои планы в жизнь — ему диагностировали рак четвертой стадии. Он скончался в минувшую пятницу.