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Пучдемон попросил защиты у спикера каталонского парламента

Сюжет:
Досрочные выборы в Каталонии (48)
16:1829.01.2018
02012
© РИА Новости / Тьерри МонассПерейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фотоЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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МАДРИД, 29 янв – РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон просит у спикера парламента автономного сообщества Роже Торрена защиты, чтобы беспрепятственно явиться на заседание парламента 30 января, на котором будет рассматриваться его кандидатура на пост председателя женералитета.

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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В своем послании Пучдемон отмечает, что у него "есть право посещать дебаты и голосования пленума", и согласно Статуту Каталонии и регламенту парламента, он пользуется иммунитетом, что препятствует его задержанию, если только речь не идет "о явном преступлении".

Пучдемон настаивает, что судебные органы Испании и правительство страны "препятствуют выполнению его мандата как депутата и как кандидата на пост председателя женералитета", в частности, препятствуют посещению пленума по утверждению главы каталонского правительства.

"Я прошу вас о защите и принять необходимые меры для обеспечения прав парламента и всех его членов", — говорится в письме.

В субботу Конституционный суд Испании постановил, что Пучдемон должен лично явиться на заседание парламента, чтобы пройти процедуру утверждения на должность главы женералитета. При этом Пучдемон должен предварительно получить разрешение испанского верховного суда Пабло Льярены, который ведет его дело и выдал национальный ордер на его арест. КС также постановил, что члены парламента, в отношении которых действует судебный ордер на арест, не могут передать свои голоса другим парламентариям. В понедельник один из адвокатов Пучдемона дал понять, что его подзащитный не собирается обращаться за судебным разрешением, поскольку опасается ареста.

Предвыборная агитация на одной из улиц Барселоны накануне внеочередных выборов 21 декабря в каталонский парламент. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Несмотря на то, что первое место на внеочередных выборах в парламент Каталонии заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135. Трое депутатов, находящихся в Бельгии, отказались от своих мандатов, чтобы сохранить абсолютное большинство у фракций, поддерживающих утверждение Пучдемона.
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