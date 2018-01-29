В избирком Египта документы подали два кандидата в президенты

КАИР, 29 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Египта приняла документы от двух кандидатов на участие в выборах президента страны, которые намечены на март этого года, сообщает официальное информагентство МЕНА.

Документы подали действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси, а также лидер египетской партии "Завтра" Муса Мустафа Муса. Избирком в два часа по местному времени (15.00 мск) в понедельник завершил прием заявок от кандидатов.

В минувшую субботу Национальная избирательная комиссия Египта начала прием документов потенциальных кандидатов на выборах президента страны, первый тур которых пройдет в конце марта. У кандидатов было десять дней для сбора необходимых документов и регистрации. Всего за это время с документами в комиссию приехали представители двух кандидатов.

Сообщается, что Муса смог зарегистрировать свою заявку на участие в выборах всего за несколько минут до прекращения приема.

Избирком Египта 31 января опубликует предварительный список кандидатов в президенты страны, а также число поддержавших их граждан.

Несколько дней назад сразу две крупные египетские партии — левая "Тагаммуа" и либеральная "Вафд" — решили не выдвигать собственных кандидатов, они решили поддержать ас-Сиси.

Действующий египетский президент ас-Сиси объявил о намерении участвовать в выборах неделю назад. Сотрудники его предвыборного штаба выполнили все необходимые процедуры для его регистрации как кандидата. Сам глава государства уже прошел медицинскую комиссию, заключение которой необходимо для официальной регистрации в качестве кандидата.

Ранее Национальная избирательная комиссия Египта исключила экс-начальника генерального штаба вооруженных сил Сами Анана из избирательного списка, лишив возможности участвовать в выборах в связи с тем, что он продолжает числиться на действительной военной службе. В то же время от участия в президентской гонке отказались юрист и правозащитник Халед Али и глава популярного спортивного клуба "Замалек" Мортада Мансур.