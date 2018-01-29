В Лондоне рассказали о разногласиях с ЕС по переходному периоду Brexit

ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. У Британии и Евросоюза есть расхождения в позициях об условиях переходного периода после Brexit, заявил официальный представитель британского премьер-министра.

Предполагается, что после формального Brexit между ЕС и Соединенным Королевством будет действовать ограниченный во времени переходный период, во время которого будут действовать существующие соглашения и законы между Брюсселем и Лондоном. Ожидается, что договоренность с Брюсселем относительно переходного периода для имплементации условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС будет достигнута до конца марта.

"Официальные документы (о позиции Евросоюзе по условиям переходного периода – ред.) будут опубликованы сегодня во второй половине дня. Это будет предметом переговоров, и на самом деле существует некая дистанция в деталях относительно нашей изначальной позиции", — сказал представитель на брифинге в понедельник.

Британия предлагает установить длительность переходного периода в два года.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.