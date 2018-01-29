ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. У Британии и Евросоюза есть расхождения в позициях об условиях переходного периода после Brexit, заявил официальный представитель британского премьер-министра.
"Официальные документы (о позиции Евросоюзе по условиям переходного периода – ред.) будут опубликованы сегодня во второй половине дня. Это будет предметом переговоров, и на самом деле существует некая дистанция в деталях относительно нашей изначальной позиции", — сказал представитель на брифинге в понедельник.
Британия предлагает установить длительность переходного периода в два года.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.