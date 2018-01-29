Совбез ООН предупредили о нехватке продовольствия на Украине

РИМ, 30 янв — РИА Новости. Украина вошла в число стран, в которых отмечается нехватка продовольствия. Всего с дефицитом столкнулись 16 государств, пострадавших из-за конфликтов.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) подготовили соответствующий доклад для Совета Безопасности ООН.

В нем рассказывается о ситуации в Афганистане, Бурунди, Республике Гаити, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Ираке, Йемене, Либерии, Ливане, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, на Украине, а также на трансграничной территории на озере Чад.

Продовольственную безопасность во всех этих государствах подрывают вооруженные конфликты. Специалисты отметили, что дефицит продолжает усиливаться, поэтому гуманитарные меры поддержки "жизненно важны".

При этом наибольшую озабоченность вызывает положение в Йемене, где от острой нехватки продовольствия страдает около 60% населения, или порядка 17 миллионов человек.

Тревожная ситуация сложилась в Южном Судане (там голод испытывают 45% населения), а также в Сирии и Ливане, где зафиксирован массовый приток сирийских беженцев.

Ранее генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва в интервью РИА Новости указал, что число голодающих в мире снова стало увеличиваться и в 2016 году составило 815 миллионов человек. Это на 38 миллионов больше, чем в 2015-м. Большинство голодающих (489 миллионов) проживают в странах, пострадавших в результате острых конфликтов.